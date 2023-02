Gladbachs 1:4 bei Hertha BSC Borussia enttäuscht und geht in Berlin unter

Die Gladbacher wählten grüne Dienstkleidung für den Job in Berlin. Dort hatte es zuletzt vier Spiele lang keinen Sieg gegeben, zwei Niederlagen und zwei Remis gab es. Nun ging es gut los. Nach Herthas kurzer Sturm- und Drangphase zu Beginn bekam Gladbach das Spiel unter Kontrolle. In der 17. Minute zahlte sich die Überlegenheit (71 Prozent Ballbesitz in der Phase) aus. Neuling Netz trat die vierte Ecke und fand in der Mitte Verteidiger Nico Elvedi, der freistehend per Kopf traf zum 0:1.