Borussia Mönchengladbach verliert 1:3 gegen Espanyol Barcelona

Wegberg Borussia Mönchengladbach hat das vorletzte Testspiel der Vorbereitung verloren. Gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona gab es in Wegberg eine 1:3-Niederlage.

In der Defensive hat Jordan Beyer die Chance genutzt, die sich ihm durch die Verletzung des Schweizers Michael Lang bot. In Wegberg bildete er mit Tony Jantschke, Matthias Ginter und Andreas Poulsen die Viererkette. Im zentralen Mittelfeld war Christoph Kramer der Single-Sechser, davor spielten Michael Cuisance und Denis Zakaria. Beide hatten, wie die drei Angreifer, die Aufgabe, Espanyol früh zu attackieren und möglichst viele Bälle zu erobern. Auch Kramer stieß öfter nach vorn vor. Doch den nötigen Druck konnte das Mittelfeld-Trio nicht erzeugen.

Espanyol, gegen das Gladbach in der Saison 1987/88 in der ersten Uefa-Cup-Runde ausgeschieden war, war indes gut organisiert und unnachgiebig, Borussias Spiel nach vorn fehlte die Geschwindigkeit, um zu Chancen zu kommen. Einzig ein Distanzschuss von Cuisance in der 25. Minute prüfte Torwart Diego Lopez, jedoch ohne ihn vor große Probleme zu stellen. Größer war da schon die Bewährungsprobe für Yann Sommer nach 33 Minuten, als Leo Baptistao allein vor ihm auftauchte. Sommer blieb lange stehen und wehrte den Ball ab. Zuvor hatte Beyer einen Fehlpass fabriziert und so Espanyol die Chance eröffnet. Auf der anderen Seite hatte Poulsen immer wieder Probleme.