Höchstmarke sieben Ausfälle : Wie Borussia durch Verletzungspech kreativer und flexibler wird

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 16 Bilder Alle Verletzungen und Ausfälle bei Borussia Mönchengladbach

Analyse Mönchengladbach Ganz von alleine hat sich die Mannschaft gegen Fürth nicht aufgestellt, Adi Hütter hatte noch ein paar Wahlmöglichkeiten. Aber Ausfälle bleiben ein ständiger Begleiter in dieser Saison. Warum Borussia all die Verletzungen dennoch gut wegsteckt.

Adi Hütter hat in knapp fünf Monaten bei Borussia Mönchengladbach bereits eine Evolution durchgemacht. In der Vorbereitung fiel es dem Trainer noch deutlich schwerer, seinen Ärger über das Verletzungspech zu verbergen. Im EM-Viertelfinale erwischte es Breel Embolo, am vierten Trainingstag Manu Koné, vor dem Saisonstart meldeten sich auch Lars Stindl, Ramy Bensebaini und Alassane Plea zeitweise ab.

Später betonte Hütter dann am liebsten, dass die Situation zwar schwierig sei, es aber auch nicht helfe, sich ständig zu beklagen. Stets fielen mindestens vier Spieler aus, in jeder Partie durchschnittlich fünf, darunter in der Regel mehrere Stammspieler. Nun vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth ging der Trainer das Bulletin ganz abgeklärt durch, andernfalls hätte Hütter leicht den Überblick verlieren können. Die Länderspielpause hatte dem 51-Jährigen keine Rückkehrer in den Kader beschert, sondern eine traurige Höchstmarke in dieser Saison. Erstmals fehlten Borussia in einem Spiel gleich sieben Profis: Stefan Lainer, Christoph Kramer, Breel Embolo, Nico Elvedi, Tony Jantschke, Jordan Beyer und Mamadou Doucouré.

Foto: dpa/Federico Gambarini 18 Bilder Borussia - Fürth: die Fohlen in der Einzelkritik

Diese Geschichte gibt es auch zum Hören - exklusiv für Sie. Abonnieren Sie jetzt unsere RP Audio-Artikel in Ihrer Podcast-App!

Schlusslicht Fürth mag kein Erstliga-Niveau verkörpert haben. Aber Borussia ließ beim 4:0 so wenig anbrennen und machte von Beginn an klar, wer dieses Spiel gewinnen würde, dass der Gegner noch desillusionierter nach Hause fuhr. Am Ende stand der zweithöchste Sieg unter Hütter, das 5:0 gegen den FC Bayern im DFB-Pokal bleibt auf Platz eins. Damals gab es mit vier Ausfällen übrigens die wenigsten zu beklagen, aber selbst an jenem historischen Abend sorgte Beyers verletzungsbedingte Auswechslung noch für einen Wermutstropfen.

Dass es ohne anscheinend nicht geht, hat den Borussen eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit antrainiert. Und Trainer Hütter macht den Eindruck, als seien Probleme für ihn, wie der junge Christian Lindner einst sagte, auch nur „dornige Chancen“. Den Auftakt erschwerten die Verletzungen immens. Spätestens seit Herbstbeginn scheint der konstante Zwang zur Improvisation jedoch mehr Inspirationsquelle als Hindernis zu sein. Die Hypothek des Fehlstarts ist bald abgebaut.

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Info Am Samstag geht es zum Derby nach Köln Borussias Restprogramm bis zur Winterpause 27.11. Köln (A), 15.30 Uhr

5.12. Freiburg (H), 17.30 Uhr

11.12. Leipzig (A), 15.30 Uhr

15.12. Frankfurt (H), 18.30 Uhr

18.12. Hoffenheim (A), 15.30 Uhr

Bensebainis und Lainers Blessuren öffneten die Tür für Joe Scally, der nicht nur hindurchging, sondern noch einen Durchbruch in die Wand dahinter machte. Zuletzt war der 18-Jährige erstmals auf Länderspielreise mit der US-Nationalmannschaft. Luca Netz debütierte als einer der jüngsten Spieler der Geschichte für Deutschlands U21, und dass Manu Koné noch nicht für Frankreichs U21 nominiert wurde, verdeutlicht, wie gut es dem Nachwuchs des Weltmeisters geht.

Vor allem für Koné, der erst seit dem sechsten Spieltag in der Mannschaft steht, scheint es aktuell keine Grenzen zu geben. Gegen Fürth begann er erstmals ohne seinen Mentor Denis Zakaria auf der Doppelsechs, denn den hatte Hütter aufgrund des Verteidigerschwunds nach hinten gezogen auf die für ihn ungeliebte Position. „Ich muss der Dreierkette ein Kompliment aussprechen, wie ernst sie den Gegner genommen haben und wie diszipliniert sie verteidigt haben“, sagte Hütter. Torwart Yann Sommer konnte seinen Kollegen genüsslich beim Kombinieren zusehen.

Trotz der Ausfall-Höchstmarke hatte sich die Mannschaft nicht von alleine aufgestellt. Hütter hätte auf eine Viererkette umstellen können, um Koné und Zakaria nicht trennen zu müssen. Doch der Trainer wollte auf sein 3-4-3 setzen und nutzte die Gelegenheit, Florian Neuhaus erstmals seit zwei Monaten in die Startelf zu befördern. Der dankte es mit einem anspruchsvollen Treffer zum 2:0. Auch Patrick Herrmann rechtfertigte seine Aufstellung als rechter Schienenspieler. Die Stammposition des Urgesteins gibt es so nicht mehr, also bietet er sich auf einer neuen an. Dafür rückte Scally auf die linke Seite – auch ein Pfund, dass ein Teenager ohne Substanzverlust beide Rollen bekleiden kann.