Portugiesisches Mittelfeld-Talent : Zeit von Quizera bei Borussia könnte bereits vorbei sein

Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi)

Mönchengladbach Die Entwicklung Famana Quizeras bei Borussia stagnierte zuletzt, für die Profis konnte er sich nicht nachhaltig empfehlen. Nun wechselt der 19-Jährige auf Leihbasis nach Portugal. Für den Mittelfeldmann ist es eine Chance, seine Karriere in Schwung zu bringen. Seine Zeit in Mönchengladbach könnte aufgrund eines Details im kommenden Sommer trotzdem endgültig beendet sein.

In den letzten Stunden des Sommer-Transferfensters hat sich doch noch etwas bei Borussia Mönchengladbach getan. Der Bundesligist vermeldete noch einen Abgang, es war jedoch keiner der in den vergangenen Wochen heiß gehandelten Stammspieler wie Denis Zakaria, Matthias Ginter oder Jonas Hofmann. Stattdessen wechselt das portugiesische Talent Famana Quizera auf Leihbasis bis Saisonende in seine Heimat. Der 19-Jährige wird die Spielzeit für den Zweitligisten Académico de Viseu FC auflaufen.

Für Quizera bietet die Ausleihe die Chance, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. Denn bei der Borussia hätte der offensive Mittelfeldspieler wohl auch in der Saison 2021/22 mit Einsätzen in der U23 in der Regionalliga West Vorlieb nehmen müssen. Dort verbucht er bislang 30 Spiele und vier Tore für sich.

2018 war Quizera als 16-Jähriger aus der Jugendakademie Benfica Lissabons zur Borussia gewechselt. In der U17 und U19 des Bundesligisten zeigte er sogleich, was für ein großes Talent er ist. Ihm wurde zugetraut, dass er frühzeitig den Sprung zu den Profis schaffen könnte, kein Geringerer als Raffael war sein Mentor, wenn er oben mittrainierte. Doch der letzte Schritt, sich nachhaltig ganz oben zu etablieren, gelang ihm bislang nicht. Zudem wurde er des Öfteren von Verletzungen zurückgeworfen.

Nah dran am Bundesligadebüt war der Portugiese im Frühsommer 2020, als Pandemie-bedingt erstmals fünf Spieler pro Partie eingewechselt werden durften. Mamadou Doucouré, Keanan Bennetts und Torben Müsel kamen damals zu ersten Bundesligaminuten, Quizera blieb indes nur der Platz auf der Bank. Und auch in der folgenden Saison blieb er bei Coach Marco Rose außen vor.

In diesem Sommer hatte er nun die Gelegenheit, sich unter dem neuen Trainer Adi Hütter zu empfehlen – was indes nicht gelang. In den Testspielen überzeugte er nicht, leistete sich einfache Fehler und schien mit dem Kopf nicht immer ganz bei der Sache zu sein, während andere Talente die Chance nutzten, sich mehr in den Fokus zu spielen. Auf dem Mannschaftsfoto der Profis fehlte er im Vergleich zum Vorjahr, Conor Noß war mittlerweile an ihm vorbeigezogen und hatte einen Platz auf dem Bild ergattert. Quizera musste sich derweil wieder mit der U23 begnügen, an den vier bisherigen Spieltagen kam er jeweils zum Einsatz, allerdings nur zuletzt gegen Lippstadt von Beginn an.

Im vergangenen Mai wurde er nach 27 Regionalliga-Minuten von Trainer Heiko Vogel nach einem lustlosen Auftritt ausgewechselt, es war Quizeras bisheriger Tiefpunkt. Quizeras Entwicklung stagnierte zuletzt, insofern kann der Wechsel in seine Heimat ein neuer Anreiz sein, um den Durchbruch zu schaffen. Ob es diesen allerdings noch bei Borussia geben wird, ist fraglich: Die Gladbacher haben dem portugiesischen Klub auch eine Kaufoption nach der Saison zugestanden, wodurch das Borussia-Kapitel für Quizera 2022 endgültig vorbei sein könnte.