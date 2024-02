Zwei weitere Jahre Borussia und Reitz verlängern bis 2028

Mönchengladbach · Dass Borussias Manager Roland Virkus an einer erneuten Vertragsverlängerung mit Rocco Reitz arbeitet, hatte er unserer Redaktion bestätigt. Nun ging alles ganz schnell: Der 21-Jährige bleibt bis 2028 Borusse. Was Reitz sagt, was Virkus sagt, was die Verlängerung für den Klub bedeutet.

01.02.2024 , 11:49 Uhr

