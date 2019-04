Verletzung im Spiel gegen Hannover 96 : Verdacht auf Schienbeinbruch bei Lars Stindl

Lars Stindl wird in Hannover vom Platz begleitet. Foto: dpa/Peter Steffen

Hannover Nach nur 41 Sekunden hat sich Lars Stindl im Spiel bei Hannover 96 schwer verletzt. Für den 30-Jährigen ist die Saison vorbei. Er hat sich wohl einen Schienbeinbruch zugezogen.

Das Spiel der Borussen bei Hannover 96 war 41 Sekunden alt, als es den ersten Schock für die Borussen gab: Kapitän Lars Stindl, nach der Pause gegen Bremen in die Startelf zurückgekehrt, rutschte im Kampf um den Ball in Matthias Ostrzolek und pralle mit dem Unterschenkel gegen das Bein des Hannoveraners. Stindl zeigt sofort an, dass etwas passiert sei. Er hat sich bei dem Zusammenprall wohl einen Schienbeinbruch. Die endgültige Diagnose steht aber noch aus.

„Ich stand gleich in der Nähe, das hat sich überhaupt nicht gut angehört“, sagte Hannovers Trainer Thomas Doll. Borussias Ärzte untersuchten Stindl, Borussen und auch die Hannoveraner standen um den Unfallort herum, die Profis waren sichtlich konsterniert. Dann wurde Stindl vom Platz geführt, dass das rechte Bein lädiert war, war schon da zu erkennen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Yann Sommer übernahm die Kapitänsbinde. Ohne den Kapitän siegten die Borussen 1:0 beim Tabellenletzten durch Raffaels Tor. „Es ist ein Sieg, den wir bitter bezahlt haben“, sagte Mittelfeldspieler Christoph Kramer.

„Das Spiel begann für uns mit einem Schockmoment, wir haben unseren Kapitän verloren“, sagte Tobias Strobl, der wie beim 1:1 gegen Bremen im Zentrum der defensiven Dreierkette spielte. „Lars hat gleich angedeutet, dass er raus muss, es ist nie schön, zu sehen, wenn jemand unter Tränen vom Platz muss“, beschrieb Abwehrspieler Matthias Ginter die Situation.

Die Verletzung ist tragisch für Stindl. Vor fast genau einem Jahr, am 28. April 2018, hatte er sich beim 1:1 auf Schalke ebenfalls schwer verletzt. Wegen eines Syndesmosebandanrisses hatte er seine mögliche WM-Chance verpasst und war erst im September zurückgekehrt. Nun droht dem 30-Jährigen erneut eine monatelange Pause.

„Wir wünschen dir alles Gute, Lars“ gab Hannovers Stadionsprecher dem Borussen, der früher auch bei 96 Kapitän war, wohlgemeint mit auf den Weg in die Kabine, dem schlossen sich die Borussen via Twitter an. Stindl wurde durch Raffael ersetzt, der in der 53. Minute das 1:0 für Gladbacher erzielte. Der abgefälschte Schuss des Brasilianers brachte den vierten Auswärtssieg des Jahres, mit dem Gladbach den fünften Platz festigte und zumindest vorerst an den Vierten Frankfurt bis auf einen Punkt heranrückte.