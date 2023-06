Verletzungstabelle 2022/23 Was die Anzahl der Ausfalltage für Borussias Saison aussagt

Union Berlin hat eine außergewöhnliche Saison gespielt. Zum dritten Mal in Folge seit dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2019 verbesserten sich die Köpenicker im Vergleich zur Vorsaison, nun qualifizierten sie sich erstmals als Vierter für die Champions League. Ein Faktor auf dem Weg zu diesem Erfolg dürfte auch der Umstand sein, dass Union das Bundesligateam mit der geringsten Ausfallquote seiner Profis ist: Berlin kam in der abgelaufenen Saison nur auf 18,45 Tage durchschnittliche Ausfallzeit pro Spieler. Damit ist der Klub in der in der regelmäßig auf dem Portal „fußballverletzungen.com“ veröffentlichten Tabelle Spitzenreiter.