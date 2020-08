Fohlen-Gerüchteküche : Lazaro würde Borussia weiter voranbringen

Valentino Lazaro (r.) war in der vergangenen Rückrunde an Newcastle United ausgeliehen. Foto: dpa/Owen Humphreys

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Gladbach soll erneut Interesse an Valentino Lazaro haben.

Der italienische Transferexperte Alfredo Pedullà berichtet, dass Borussia an einer Verpflichtung von Valentino Lazaro interessiert sei. Auch RB Leipzig sei am Außenspieler dran, in den nächsten Tagen könnte aber gerade aus Gladbacher Sicht Bewegung in einen möglichen Transfer kommen.