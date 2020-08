Schock-Moment bei Test gegen Fürth : Lazaro verletzt sich bei seiner Borussia-Premiere

Mönchengladbach Am Donnerstag feierte Valentino Lazaro sein Debüt im Trikot der Borussen. Schon nach einer halben Stunde war sein erster Einsatz jedoch beendet. Er verletzte sich und musste sogar gestützt werden, als er vom Platz humpelte.

Für Valentino Lazaro war der Test gegen Greuther Fürth besonders wichtig. Für den Neuzugang von Inter Mailand war es eigentlich die einzige Möglichkeit, sich in einem Spiel zu beweisen, ehe in zwei Wochen der Pflichtspielstart mit der Pokalpartie gegen den FC Oberneuland (Samstag, 12. September, 15.30 Uhr), die nun doch im Borussia-Park stattfinden wird, anliegt. Denn für die nächste Woche war Lazaro zur österreichischen Nationalmannschaft eingeladen, den Abschluss-Test beim VVV Venlo (Freitag, 4. September, 19 Uhr) hätte er also verpasst. Nun ist jedoch zu befürchten, dass der Ex-Herthaner zwar diesen zwar nach wie vor verpassen wird, aber auch die Reise zur Nationalmannschaft und den Auftakt in die Pflichtspielsaison. Denn Lazaro verletzte sich gleich bei seiner Borussia-Premiere.