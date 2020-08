Borussia macht Transfer offiziell : „Lazaro wird unserem Kader noch mehr Qualität und Tiefe geben“

Valentino Lazaro ist nun offiziell Borusse. Foto: Dirk Päffgen

Harsewinkel Jetzt ist es auch offiziell vermeldet worden: Valentino Lazaro wechselt auf Leihbasis von Inter Mailand zu Borussia Mönchengladbach. Nachdem der Deal nun durch ist, wird er am Donnerstag erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren können.

Am Donnerstagmorgen war es endlich soweit, Gladbach konnte Vollzug melden. „Borussia leiht Valentino Lazaro für ein Jahr vom Europa-League-Finalisten Inter Mailand aus“, vermeldete der Champions-League-Teilnehmer der kommenden Saison. Auf diese Nachricht hatten die Fans schon einige Tage gewartet, es fehlte nur noch die Vollzugsmeldung. Seit Dienstagabend weilt Lazaro sogar schon im Trainingslager in Harsewinkel, nun, da der Deal offiziell ist, darf er auch am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft auf den Platz.

„Wir freuen uns sehr, dass es mit der Ausleihe geklappt hat und dass sich Tino für Borussia entschieden hat. Er ist ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, der unserem Kader noch mehr Qualität und Tiefe geben wird“, sagt Sportdirektor Max Eberl, der sich beim Kampf um Lazaro gegen Konkurrenz aus dem Ausland sowie dem Inland durchsetzte. In Deutschland waren auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig am ehemaligen Herthaner interessiert. Doch Gladbach hatte mit Trainer Marco Rose, unter dem der 24-Jährigen schon in Salzburg spielte, und der Champions-League-Teilnahme die besten Argumente.

Bei Borussia bekommt Lazaro, der erst vor einem Jahr für über 22 Millionen Euro von Berlin nach Mailand gewechselt ist, die Nummer 19. Damit wird er auch in dieser Hinsicht der Nachfolger von Fabian Johnson, der in den vergangenen Jahren diese Ziffern auf dem Rücken trug und aktuell auf der Suche nach einem neuen Verein ist, nachdem sein Vertrag in Gladbach nicht verlängert wurde und in diesem Sommer ausgelaufen ist.