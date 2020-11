Drei Borussen bieten sich besonders an : Wer macht jetzt den Hofmann?

Drei Borussen bieten sich besonders an

Jonas Hofmanns Griff an den Oberschenkel war ein Bild, das bei Borussia niemand sehen wollte. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer via www.imago-images.de

Analyse Mönchengladbach Die schlechte Nachricht für Marco Rose: Die Chance ist gering, dass Jonas Hofmann dieses Jahr noch einmal spielen kann. Die gute: Borussias Trainer hat zahlreiche Alternativen, um ihn zu ersetzen. Es läuft auf einen Dreikampf heraus.

In weniger als sechs Wochen ist Weihnachten. Für Jonas Hofmann ist das eine schlechte Nachricht, weil Borussia bis dahin noch zehn Pflichtspiele absolvieren muss und nur ein Viertel aller Spieler mit einem Muskelbündelriss nach 40 Tagen wieder fit sind, wie Daten des Portals „fussballverletzungen.com“ zeigen. Sehr wahrscheinlich wird Borussia bis zum Start des neuen Jahres ohne Hofmann auskommen müssen, der sich vor allem als Rechtsaußen nahezu unverzichtbar gemacht hat unter Marco Rose . Wir listen auf, wer nun den Hofmann machen könnte.

Patrick Herrmann zeigte zuletzt gegen Leipzig, dass auch gegen Top-Gegner noch mit ihm zu rechnen ist. Sein Profil ist aber deutlich eindimensionaler als Hofmanns. Herrmanns Plus: Als Nicht-Nationalspieler und Ergänzungsspieler hielt sich seine Belastung bisher in Grenzen.

Valentino Lazaro hat selbst einen Muskelbündelriss hinter sich, der zeigt, wie lange Hofmann vermutlich fehlen wird: Zwei Monate vergingen zwischen Verletzung und Comeback. Nach drei Kurzeinsätzen stand Lazaro für Österreich erstmals wieder in der Startelf und spielte gegen Luxemburg eine knappe Stunde. Wenngleich Lazaro kein Eins-zu-eins-Ersatz ist, steht er Hofmann in Sachen Flexibilität kaum nach. Vor allem in der Champions League dürfte er wichtig werden.