Borussias Neuer fehlt lange : Bei Lazaro geht Rose von Muskelbündelriss aus

Valentino Lazaro hat wohl einen Muskelbündelriss. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Die Borussen bereiten sich auf den Test bei VVV Venlo vor. Der Verdacht einer schwereren Muskelverletzung bei Valentino Lazaro hat sich bestätigt. Marcus Thuram ist wieder im Teamtraining.

Eine gute Nachricht hat es für Borussias Trainer Marco Rose zum Start in die Trainingswoche gegeben: Marcus Thuram absolvierte erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Bei Valentino Lazaro sieht es hingegen nicht gut aus. Bei dem Neu-Borussen, der im Testspiel gegen Greuther Fürth (0:2) am vergangenen Donnerstag verletzt ausgewechselt werden musste, haben sich Roses anfängliche Sorgen bestätigt. „Es ist eine ordentliche Muskelverletzung. Da müssen wir schon von einem Muskelbündelriss ausgehen“, sagte Rose. Lazaro könnte somit den Beginn der heißen Phase mit dem Champions-League-Start am 20./21. Oktober verpassen.

Am Dienstag hat Marco Rose mit seiner Mannschaft nach drei freien Tagen wieder das Training aufgenommen. Die Trainingsgruppe bleibt bis zur kommenden Woche, wenn die zehn Nationalspieler von ihren Länderspielreisen zurückkehren werden, übersichtlich. 17 Feldspieler standen Rose bei der ersten Einheit zur Verfügung, darunter auch Thuram, der nach seiner Operation am Sprunggelenk zurück ist und bei seinem Comeback zumindest bei allen Aufwärm- und Passübungen dabei war. Das Abschlussspiel, bei dem auf einem kleinen Feld mit vier Mini-Toren viele Zweikämpfe geführt worden, ließ Thuram aus.

Mittelfeldspieler Denis Zakaria musste das Training abbrechen, es war eine Vorsichtsmaßnahme. „Er hat bei einer Übung was gemerkt, auf solche Sachen müssen wir reagieren“, sagte Rose. Alassane Plea trainierte individuell, konnte viel mit dem Ball arbeiten und sprinten. „Die Zeit bis zum ersten Pflichtspiel wird kürzer. Wir tun alles dafür, die Jungs so weit wie möglich fit zu bekommen. Was im Detail möglich sein wird, das müssen wir sehen“, sagte Rose.

Aus dem Nachwuchs trainierten neben Rocco Reitz, Famana Quizera, Conor Noß und Jordi Bongard noch Jonas Kersken dabei. Der Torhüter, der kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, trainierte in Abwesenheit von Yann Sommer (Schweizer Nationalteam) und Jan Olschowsky (U20-Nationalmannschaft) gemeinsam mit Borussias Ersatztorhütern Tobias Sippel und Max Grün.