Österreicher fehlt Borussia : Lazaro ist doch schlimmer verletzt als befürchtet

Mönchengladbach Beim Aufwärmen in Bielefeld hat sich Valentino Lazaro an der Leiste verletzt. Der Österreicher wird länger als zunächst vermutet ausfallen. Das hat Borussias Cheftrainer Marco Rose bekanntgegeben.

Am Dienstag fehlte Valentino Lazaro auf dem Trainingsplatz. Er blieb zur Behandlung in der Kabine. Dass er für das Spiel gegen den FC Bayern München am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn) ausfallen würde, war da schon klar. Und wohl auch, dass er Borussia Mönchengladbach auch noch länger fehlen wird.