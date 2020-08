Gladbach gegen Fürth : Lazaros Borussia-Debüt wird gleich zur Generalprobe

Mönchengladbach Borussia testet am Donnerstag vor 300 Zuschauern gegen Greuther Fürth. Das Spiel dauert diesmal zweimal 60 Minuten, für Valentino Lazaro wird es Gladbach-Debüt und Generalprobe zugleich.

Die Arbeit von Cheftrainer Marco Rose und seiner Mannschaft hat sich in dieser Woche vom Trainingslager in Harsewinkel wieder zurück in den Borussia-Park verlagert. Nach einem freien Montag haben die Borussen zwei Trainingseinheiten hinter sich gebracht. Und nun wird das geübte wieder getestet.