Kostenpflichtiger Inhalt: „Das hat mir gefallen“ von Uwe Rahn : Drei neue Borussen haben gleich getroffen – das ist klasse

Uwe Rahn mit der Torjägerkanone. Foto: Dirk Päffgen Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Der frühere Gladbach-Star Uwe Rahn schreibt in seiner Kolumne über das, was ihm bei Borussia gefallen hat. In dieser Woche lobt er den Start der Zugänge der Gladbacher.