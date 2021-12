Leser-Noten : Bewerten Sie die Leistung der Borussen gegen Frankfurt

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach kassiert mit dem 2:3 gegen Eintracht Frankfurt die nächste Niederlage. Wir wollen wissen, wie Sie die Leistung der Mannschaft von Trainer Adi Hütter gesehen haben.

Yann Sommer konnte sich nicht so auszeichnen wie noch in Leipzig, Manu Koné war an beiden Toren beteiligt, umso schmerzhafter ist seine Sperre gegen Hoffenheim am Samstag für die Borussen. Klicken Sie sich durch unsere Einzelkritik und schauen Sie, welche Noten wir allen Spielern mit mindestens 30 Minuten Einsatzzeit gegeben haben.