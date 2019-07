Testspiel in Velbert : Borussia Mönchengladbach unterliegt Bilbao

Velbert Es ist die erste Niederlage für Marco Rose als neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen verloren das Testspiel gegen Athletic Bilbao.

Dabei startete Borussia äußerst schwungvoll in die Partie, gerade Michel Cuisance trat zu Beginn immer wieder positiv in Erscheinung. Er war im 4-4-2 der Zehner in der Mittelfeld-Raute, am Samstag hatte Rose seine Mannschaft beim Testspiel gegen den SCO Angers noch im 4-3-3 auflaufen lassen.