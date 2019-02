Winter-Transfers: Fünf Ex-Borussen haben einen neuen Klub

Mönchengladabach Fünf Profis, die früher für Borussia Mönchengladbach gespielt haben, haben in der Winter-Wechselperiode einen neuen Verein gefunden. Gladbach ist einer von vier Bundesligisten ohne neue Spieler.

Ein vierter Ex-Borusse, der verliehen wurde, weil es in der Hinrunde nicht sonderlich gut lief, ist Vincenzo Grifo . Der Italiener ging vor dieser Saison von Gladbach zu 1899 Hoffenheim, um dort durchzustarten. Das klappt aber nur im Nationalteam Italiens, er feierte sein Debüt in der „Squadra Azzura“, im Verein jedoch kam er nicht an und ist nach nur einer Halbsaison schon wieder weg: Grifo spielt nun wieder für den SC Freiburg, von dem er 2017 zu Borussia gekommen war.

Havard Nordtveit, der von 2011 bis 2016 für Borussia spielte und somit am Aufschwung jener Jahre beteiligt war, kehrt ebenfalls zurück – auf die Insel. Hoffenheim hatte ihn 2017 von West Ham United geholt. Er setzte sich aber im Kraichgau nie richtig durch, kam nur auf 23 Liga-Einsätze. Nun soll und will er den FC Fulham im Abstiegskampf der Premier League unterstützen.

Die Augsburger holten für Hinteregger Reece Oxford als Ersatzmann in der Abwehr. Der Engländer war in der vergangenen Saison von den Gladbachern zweimal von West Ham United ausgeliehen worden, war dann aber keine Kauf-Option für die aktuelle Spielzeit.

Während also einige Ex-Borussen hin und her bewegt wurden, gab es auch bei den Borussen eine Ausleihe: Laszlo Bénes soll beim Zweitligisten Holstein Kiel Spielpraxis sammeln. Zugänge gab es aber nicht, ebenso war es nur bei Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und Hertha BSC.

Ein Hertha-Abgang dieses Winters ist auch ein Ex-Borusse: Sinan Kurth. Der war früher Jugendspieler in Gladbach und verließ den Klub 2014, um beim großen FC Bayern durchzustarten. Drei Millionen Euro bekam Borussia für das Eigengewächs und Kurth, der unter Pep Guardiola am 30.April 2015 zu seinem Pflichtspieldebüt bei den Münchnern gab und mit den Bayern 2015 deutscher Meister wurde, eine Chance, die er nicht nutzen konnte. 2016 ging er zur Hertha, konnte sich aber auch da nicht durchsetzen und wurde von da nun an die WSG Wattens verkauft, wo er bis Saisonende dazu beitragen soll, dass der Klub, der Tabellenerster in Österreichs Zweiter Liga ist, aufsteigt.