Transfers bei Borussia : Nicht nur wegen fehlender Einnahmen ist bei Borussia Geduld gefragt

Foto: Heiko van der Velden 17 Bilder Borussias neuer Manager Roland Virkus im Porträt

Mönchengladbach Während in den vergangenen Tagen so mancher Bundesligist spektakuläre Erfolge auf dem Transfermarkt vermeldet, ist es in Gladbach trotz der Verpflichtung Oscar Fraulos ruhig. Sportdirektor Roland Virkus erklärte nun, warum Geduld gefragt ist. Fehlende Einnahmen sind nicht der einzige Grund.