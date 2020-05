Politik diskutiert über Hygienekonzept : Borussia und DFL wegen verkürzter Quarantäne-Woche in der Kritik

Mönchengladbach Weil Borussia nicht wie im DFL-Konzept vorgesehen eine ganze Woche im Quarantäne-Trainingslager sein wird, gibt es nun Diskussionen in der Politik. Gladbach machte eine kurzfristige Spielplan-Änderung einen Strich durch die Planungen.

Seit Montag befinden sich Gladbachs Profis in ihrer Quarantäne-Woche im Borussia-Park. Das DFL-Konzept sieht diese Maßnahme vor dem Restart in die Bundesliga vor. „Als weitere Sicherungsmaßnahme werden mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht“, heißt es auf Seite fünf des Papiers. Weil Borussia aber bis zum Spiel in Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr) nicht diese Sieben-Tage-Regelung eingehalten hat, gibt es jetzt neue Diskussionen um die Bundesliga.

Nach Informationen der „Sportschau“ hat die Partei Bündnis 90/Die Grünen eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, in der sie erfahren möchte, wer die Einhaltung des Hygienekonzeptes genau kontrolliere, welche Konsequenzen Verstöße gegen das Konzept oder auch gegen die von Bund und Ländern in den vergangenen Wochen beschlossenen Maßgaben für eine Fortsetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Liga hätten. Denn die DFL erlaubte den Borussen, eine verkürzte Form des Quarantäne-Trainingslagers abzuhalten. „Die 'Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' hat das medizinische Konzept entwickelt. Im Zusammenwirken aller Vorgaben und Maßnahmen, insbesondere einer Bildung von zwei isolierten Bereichen für die Spieler/Trainer/Betreuer im Klub und zu Hause, hat die Task Force das sechstägige Trainingslager als vertretbar beurteilt“, teilte die DFL mit. „Daher gibt es keine Konsequenzen.“

Zumal Borussia ursprünglich auch einen siebentägigen Aufenthalt im Hotel auf dem Klub-Gelände angedacht hatte – doch dann änderte die DFL die Termine des ersten Spieltags. „Wir waren eigentlich die ganze Zeit auf Sonntag terminiert“, erklärte Sportdirektor Max Eberl am Montag. Erst eine kurzfristige Änderung seitens der DFL-Planungen habe zu den Unstimmigkeiten geführt, die in der Kürze der Zeit auch nicht mehr zu korrigieren waren. „Unser Hotel konnte erst am Montag geöffnet werden“, sagte Eberl.

Die entscheidenden Kontrollinstanzen sind die Gesundheitsämter der Städte. Das Gesundheitsamt Mönchgengladbach teilte der „Sportschau“ mit, "dass uns die Verlegung des Zeitpunktes des Spieles mitgeteilt wurde und die daraus resultierende scheinbare Verkürzung der Quarantänezeit nach sorgfältiger Prüfung keine Verletzung der Mindestanforderungen gemäß des Infektionsschutzgesetzes oder der Corona-Schutzverordnung darstellt. Die Vorgaben des Hygienekonzeptes sind inhaltlich eingehalten worden. Aus diesem Grund ergibt sich aus gesundheitsamtlicher und medizinischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt kein Handlungsbedarf."