Borussia Mönchengladbach und der Videobeweis in der Saison 2017/2018

11. Spieltag: Borussia - FSV Mainz 1:1 (drei Szenen)



Jean-Philippe Gbamin scheint beim Stand von 0:0 im Rasen hängen geblieben zu sein, als er frei vor Yann Sommer nur ein merkwürdiges Schüsschen abgibt. Doch in der Zeitlupe wird klar, dass Lars Stindl ihn beim Ausholen touchiert hat. Elfmeter und Rot wegen einer Notbremse wären vertretbar gewesen, der Video-Assistent allerdings greift nicht ein. In der 39. Minute bejubelt Mainz das 2:0 nach Levin Öztunalis Schlenzer. Die Proteste halten sich in Grenzen, nur Matthias Ginter liegt am Boden. In der "Review Area" sieht Schiedsrichter Sven Jablonski, dass Borussias Defensivmann von Suat Serdar am Bein getroffen worden war - und nimmt den Treffer zurück. In der zweiten Hälfte spielt Abdou Diallo den Ball mit dem ausgestreckten Arm im Strafraum - nicht strafbar, sagen Schiedsrichter und Video-Assistent.