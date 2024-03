Bonhof, Polster und Co. Diese Spieler liefen für Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln auf

Alexander Voigt ist der letzte Seitenwechsler in diese Richtung ohne Umwege – als gebürtiger Kölner. Nach mehr als 200 Pflichtspielen für seinen Heimatverein war Voigt Stammspieler in der Gladbacher Aufstiegssaison 2007/08 als Linksverteidiger. Als erster und einziger Profi lief Voigt für beide Rivalen sowohl in der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga auf.