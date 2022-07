Borussia gegen San Sebastian : Gladbachs 1:1 im letzten Test wird begleitet von Hiobsbotschaften

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 8 Bilder Borussias Testspiel gegen San Sebastian in Bildern

Mönchengladbach Borussia hat im letzten Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian 1:1 gespielt und ist damit unbesiegt geblieben in der Vorbereitung. Ramy Bensebaini traf per Elfmeter. Vorab und auch im Spiel gab es aber schlechte Nachrichten – vor allem in der Defensive.

Borussia ist in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 unbesiegt geblieben. Im letzten Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastian gab es im Borussia-Park ein 1:1. Allerdings gab es für Trainer Daniel Farke einige schlechte Nachrichten vor allem in der Defensive.

Farke musste im Vergleich zum 1:1 gegen RKC Waalwijk am Mittwoch vorn und hinten umbauen. Marvin Friedrich hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und Alassane Plea fehlte wegen eines Schlages auf die Wade. Für Friedrich rückte Ko Itakura neben Nico Elvedi in die Innenverteidigung, den Platz des Japaners auf der Doppelsechs nahm Christoph Kramer ein. Für Plea kam Marcus Thuram in die Mannschaft, er war im 4-2-3-1 die einzige Spitze.

Für Trainer Farke war es wie für die Neulinge Itakura und Oscar Fraulo, der aber bis zur 86. Minute auf der Bank saß, das Debüt im Gladbacher Stadion. 10.774 Fans kamen zum Saisoneröffnungsspiel.

Die kompakt organisierten Basken waren der erwartet unangenehme Gegner an diesem sonnigen Juli-Nachmittag. Ebenfalls im 4-2-3-1 formiert machten sie die Räume eng und es damit den Borussen schwer, nach vorn kreativ zu werden.

Die erste echte Chance gab es in der 31. Minute, als Yann Sommer, der mit einer starken Parade in der Anfangsphase einen frühen Rückstand verhindert hatte, mit einem langen Ball Jonas Hofmann fand, der aber einem Solo an Gäste-Torwart Alejandro Remiro scheiterte. Das eine oder andere Mal wurde Patrick Herrmann gut auf dem Flügel eingesetzt, doch blieben seine Hereingaben ohne Effekt.

Borussias Aufbauspiel war zu oft fehlerhaft und es fehlte der Mut zum Risiko sowie das Tempo im Spielaufbau – bis sich Thuram von der zentralen Angriffsposition auf die linke Seite fallen ließ, zum Solo ansetzte und im Zweikampf mit Robin Le Nomand im Strafraum zu Boden ging. Es gab Elfmeter und Ramy Bensebaini, der zuvor in Velbert erstmals wieder zum Einsatz gekommen war, übernahm den Job mit Erfolg, 1:0 nach 42 Minuten. In Velbert hatte Kapitän Lars Stindl, der gegen San Sebastian auf der linken offensiven Seite schwertat, vom Punkt nicht getroffen.

In der 55. Minute hoffte Thuram auf den nächsten Elfmeter, als er erneut im Strafraum San Sebastians fiel, dieses Mal jedoch entschied sich Schiedsrichter Robin Braun zu Recht gegen den Pfiff. Thuram hatte das Standbein des baskischen Verteidigers durchaus gesucht. Gleichwohl bestätigte Thuram den entschlossenen Eindruck, den er in der gesamten Vorbereitung gemacht hat. In Velbert hatte er wegen eines privaten Termins in der Heimat gefehlt.

Wenige Minuten später glich San Sebastian durch einen Fallrückzieher von Jon Karrikaburu aus. Itakura war dabei an der Grenze des Fünfmeterraums zu passiv und nicht gut platziert im Zweikampf. In der 66. Minute wechselte Itakura auf die Sechs anstelle Christoph Kramers, zugleich gab es die nächste Verletzung in der Defensive: Elvedi musste vom Feld. Ramy Bensebaini bildete nun mit Tony Jantschke die Innenverteidigung.

Patrick Herrmann hatte in der 74. Minute die Gelegenheit, für den Sieg zu sorgen, doch er zielte über das Tor. Auf der anderen Seite waren auch die Basken nicht konsequent vor Sommer, der kurz vor Schluss noch einmal gut reagierte. So blieb es beim 1:1.

Die Unbesiegtheit in der Vorbereitung indes dürfte für Farke eine untergeordnete Rolle spielen. Borussia schaffte gegen San Sebastian zu selten, wirklich Druck zu erzeugen. Hinzu kommen die Verletzungen.