Umfrage im September Wie bewerten Sie die Lage bei Borussia? Was trauen Sie der Mannschaft zu?

Am Ende der vergangenen Saison fällten die Fans in unserem Borussia-Barometer ein scharfes Urteil: Mit einer 4,98 bewerteten sie die Stimmung rund um den Verein. Die Sommerpause sorgte bei allen für Erholung, die ersten Transfers stimmten positiv – es ging rauf auf eine 3,28. In der Vorbereitung setzte sich der Aufschwung nur leicht fort. Wie sieht es jetzt aus, nach einem Spiel im DFB-Pokal und zwei in der Bundesliga?