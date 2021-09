Bis zu 25.000 Fans dabei : Gegen Arminia mit Ultras und Gästefans

Ganz so wird es am Samstag gegen Bielefeld noch nicht wieder aussehen im Borussia-Park, doch wird es in der Nordkurve auch wieder Stehplätze geben. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach 25.000 Fans dürfen beim Heimspiel gegen die Ostwestfalen am Sonntagabend dabei sein, 1500 davon kommen aus Bielefeld. Zurückkehren werden auch die Gladbacher Ultras.

So markieren der Arminia-Block sowie die Stehplätze, die es sowohl in der Nord- als auch in der Südkurve gibt, am Sonntag einen nächsten Schritt zurück zur Normalität. Zu der gehören in den Stadien die Ultras. Bislang waren sie den Spielen unter verschärften Corona-Bedingungen fern geblieben, gegen Bielefeld haben sie ihre Rückkehr angekündigt.

„Ein gemeinsames Stadionerlebnis mit der Szene, der Gruppe, dem Fanclub oder dem Freundeskreis ist so in unseren Augen wieder endlich möglich – nicht genau so, wie es vor Corona war und wir es uns auch in Zukunft wieder wünschen, aber so, wie es in der momentanen Situation möglich ist und einem Mindestmaß an Fangemeinschaft entspricht“, teilte die Gruppierung „Sottocultura“ in einer Erklärung auf ihrer Internetseite mit. Dies gelte indes zunächst nur für die Heimspiele, heißt es aber.