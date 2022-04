„Grundsätzlich kann ich verstehen, dass die Fans ihren Unmut äußern, wenn sie so eine Leistung in einem so wichtigen Spiel sehen. Gewisse Dinge muss man sich als Trainer gefallen lassen – und ich kann auch verstehen, wenn die Fans jetzt da draußen stehen“, sagte Trainer Adi Hütter, angesprochen auf die Szenen vor der Geschäftsstelle. „Deswegen gibt es auch von meiner Seite nur eine Entschuldigung, dass wir das Spiel heute nicht so rübergebracht und in einem wichtigen Spiel für den Verein und für die Fans so eine Leistung gebracht haben.“