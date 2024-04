„Eine Stimme fehlt uns komplett“ Gladbachs Ultras stellen ihren Plan für die Mitgliederversammlung vor

In ihrem Kurvenheft, der „Blockflöte“, hat die Ultra-Szene von Borussia Mönchengladbach rund um das Heimspiel gegen Borussia Dortmund ausführlich ihre Strategie für die Mitgliederversammlung erläutert. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Fan-Szene dazu aufgerufen, dem Verein beizutreten, um am 22. April 2024 möglichst viele Stimmen zu haben.