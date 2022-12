Soziales Engagement Borussias gute Taten 2022 waren vielfältig

Ukraine-Hilfe Seit dem Angriff Russlands im vergangenen Februar hat Borussia in vielfältiger Weise den Menschen in der Ukraine geholfen. Im März etwa sammelten Borussias Spielerfrauen vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC Hilfsgüter ein, die in LKW verladen und in die Ukraine gebracht wurden. Im Mai bestritten Borussias Profis dann drei Tage vor dem letzten Bundesligaspieltag ein Benefizspiel gegen die Nationalmannschaft der Ukraine, das live im Fernsehen übertragen wurde. Borussia spendete damals pro Mitglied einen Euro, so kamen 94.269 Euro zusammen. Hinzu kamen weitere Spendengelder von insgesamt fast 800.000 Euro. Des Weiteren lieferte Borussia mehrmals Medikamente oder medizinisches Material in die Ukraine, so etwa im August vier Beatmungsgeräte.