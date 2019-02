Nach Sieg gegen Schalke: Das sagt Berti Vogts zum Gladbacher Höhenflug

Mönchengladbach Borussias defensive Stabilität überrascht Klub-Legende Berti Vogts, das Offensivspiel vergleicht er mit dem Ansatz von Liverpool und Chelsea.

Klub-Legende Berti Vogts ist positiv überrascht von Borussia Mönchengladbach. Der 72-Jährige traut „seiner“ Borussia den dritten Einzug in die Champions League zu. An die sechste Meisterschaft Borussias, über die nun spekuliert wird, glaubt er aber nicht.

„Die Champions League wäre ein Riesenerfolg für Gladbach, das ist das Größte, was Borussia momentan erreichen kann. Es wird ein Borussen-Jahr. Der BVB kann Meister werden und Gladbach Zweiter oder Dritter. Wenn man in Gladbach das Niveau noch einige Jahre hält, kann man auch mal wieder vom Titel sprechen. Aber jetzt ist es noch zu früh dafür, man sollte die Kirche im Dorf lassen“, sagte Vogts unserer Redaktion. Er selbst wurde mit Borussia fünfmal Meister, einmal Pokal- und zweimal Uefa-Cup-Sieger.

Überrascht ist der einstige Weltklasse-Verteidiger vor allem von der defensiven Stabilität der Gladbacher. „Früher war Borussia immer dafür zuständig, die meisten Tore zu machen“, erinnerte der Rekordspieler (419 Bundesligaspiele) an die „Torfabrik“ der goldenen 1970er Jahre Borussias. „Deswegen überrascht es mich, dass die Borussia nun defensiv so gut steht“, sagte Vogts nach dem 1:0-Sieg bei Schalke 04 mit Blick auf die zehn Zu-Null-Spiele dieser Saison.

Borussia in der Verfolgerrolle : Hecking will nichts vom Titel „Dortmund-Jäger“ wissen

„Jeder Spieler arbeitet nach hinten, jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat, auch die drei Mittelfeldspieler gehen in die Zweikämpfe und stellen nicht nur Räume zu“, analysierte Vogts und stellte die Teamarbeit als einen zentralen Erfolgsfaktor in Gladbach heraus: „Die Mannschaft tritt als Team auf, das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Und man spürt bei jedem Spieler, dass er unbedingt gewinnen will.“