Vorne ist nur Stindl gesetzt : Hütter macht ein Geheimnis um sein Offensiv-Personal gegen Bayern

Mönchengladbach In der Defensive stellt sich Borussias Startelf gegen den FC Bayern München fast von selbst auf. In der Offensive hingegen hat Adi Hütter dank dreier Rückkehrer zahlreiche Möglichkeiten. Die weiß er zu schätzen, weshalb er aus seiner Startelf ein Geheimnis macht.

Adi Hütter wollte sich am Tag vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr, Sat.1) nicht in die Karten schauen lassen, wie er die schwere Aufgabe gegen den aktuellen Deutschen Meister taktisch und personell angehen wird.

Vor der Abwehr sind Christoph Kramer und Florian Neuhaus gesetzt. Kramer bekam sogar eine Einsatzgarantie. „Christoph Kramer hat in jedem Spiel gespielt und wird auch am Freitag spielen, das kann ich sagen. Er ist aufgrund seiner Erfahrung ein absoluter Schlüsselspieler in diesem Verein“, sagte Hütter.

Was die vier Positionen davor angeht, hat Hütter im Vergleich zum Lautern-Spiel die freie Wahl. „Erfreulich ist, dass Alassane Plea, Jonas Hofmann und Marcus Thuram wieder zur Mannschaft stoßen werden. Das gibt mir natürlich noch mehr Möglichkeiten in der Aufstellung“, sagte Hütter. Auch Denis Zakaria wird wieder im Kader stehen, gehört aber zu denen, deren Startelf-Einsatz aufgrund des verspäteten Einstieg ins Training (EM-Teilnahme und Quarantäne), am unwahrscheinlichsten ist. Rutscht Thuram in die Mannschaft, dürfte Kapitän Lars Stindl wieder auf die Spielmacher-Position rücken. Stindl ist indes vorn der einzige, der sein Startelf-Ticket sicher hat.