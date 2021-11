Nach vier Niederlagen : Borussias U23 bekommt es in Straelen mit einer besonderen Konstellation zu tun

Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi) 24 Bilder Hier sind Borussias Ex-U23-Spieler gelandet

Mönchengladbach Die nächste Möglichkeit, ihren Negativtrend zu stoppen, hat die U23 von Borussia Mönchengladbach am Samstag beim SV Straelen. Doch nicht nur beim eigenen Personal, sondern auch beim Gegner gibt es ein paar Ungewissheiten für das Team von Trainer Heiko Vogel.

Nach vier Niederlagen am Stück würde Borussias U23 am Samstag gerne mal wieder ein Spiel für sich entscheiden, so viel ist klar. Die überschaubare Anreise führt die Gladbacher zur Partie beim SV Straelen ins Gelderland (14 Uhr). Der SVS hat dabei durchaus einen turbulenten Saisonverlauf hinter sich – und nun debütiert gegen die Borussen mit Thomas Gerstner ausgerechnet noch ein neuer Trainer auf Seiten der Straelener – es ist bereits der dritte in der laufenden Saison.

Begonnen hatte der in Gladbach etwa vom 1. FC noch bestens bekannte Benedict Weeks. Den 31-Jährigen zählte Vereinsboss Hermann Tecklenburg schon an, bevor dieser vor anderthalb Jahren überhaupt im Amt war. Er hielt mit dem SVS souverän die Klasse, grüße an den ersten Spieltagen der Saison sogar von der Tabellenspitze, musste dann aber doch gehen, als der Erfolg ein paar Spiele lang ausblieb. Übergangsweise coachte dann der sportliche Leiter Rudi Zedi das Team, nun kommt Gerstner, der zuvor einige Jahre die Bundesliga-Frauen des MSV Duisburg trainierte, aber auch die Kickers Offenbach in der Dritten und sogar Arminia Bielefeld in der Zweiten Bundesliga.

„Das macht die Aufgabe für uns ein Stück weit unberechenbarer“, sagt Borussias U23-Coach Heiko Vogel, der sich natürlich ein Bild vom bisherigen System der Straelener vor dem Trainerwechsel gemacht hatte. „Auf der anderen Seite mahnt uns das, uns noch mehr auf unser eigenes Spiel zu fokussieren“, betont Vogel. Aufgrund der nach wie vor mehr als angespannten Personaldecke und der Länderspielpause bei den Profis darf man wohl davon ausgehen, dass Vogel die eine oder andere Verstärkung von oben mit in den Bus nach Straelen setzen darf.

Kaum Zeit zum Durchatmen hatte bisher Sommer-Verpflichtung Steffen Meuer, der im Sturmzentrum eigentlich eine Pause brauchen würde. „Er ist ein wenig angeschlagen, aber wir dürfen noch hoffen, dass es für ihn reicht“, sagt Vogel. Das Potenzial der Straelener kennt er nicht erst seit deren 4:1-Sieg bei Rot-Weiss Essen in der Saison-Frühphase. „Aber natürlich hat das noch einmal gezeigt, dass Potenzial in der Mannschaft steckt“, betont er. Es war auch eines dieser Spiele, in denen Straelens Angreifer Cagatay Kader seine Möglichkeiten aufgezeigt hat. Acht Saisontore hat er auf dem Konto, die Defensive der Borussen sollte ihn nicht aus den Augen lassen.