Start in die Rückrunde : Borussias U23 mit U19-Verstärkung gegen Homberg und die Krise

Per Lockl (M.) wird Borussias U23 am Wochenende gegen Homberg wieder zur Verfügung stehen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Gegen den VfB Homberg will Borussias U23 mit Verstärkung aus der U19 die Niederlagenserie beenden. Trainer Heiko Vogel erklärt, warum die Mannschaft trotz der sieben Pleiten in Folge zuversichtlich sein kann. Ein Grund ist auch die Personalsituation bei den Profis.

Nach der Absage der Regionalligapartie am vergangenen Freitag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf sieht es so aus, als dürfte Borussias U23 am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Homberg zum letzten regulären Heimspiel des Jahres antreten. Der Platz im Grenzlandstadion ist allerdings weiterhin gesperrt. „Auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park sollte gespielt werden können, wenn es jetzt nicht noch einen heftigen Regenguss gibt“, erklärt Trainer Heiko Vogel. Dorthin wurde das Spiel am Donnerstagmittag auch offiziell verlegt.

Die Partie ist der Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga West. Das Hinspiel in Homberg haben die Borussen mit 2:0 gewonnen. „Das Spiel haben wir auch verdient gewonnen. Aber in der Vorsaison haben wir dort nur einen Punkt geholt und daheim sogar verdient verloren“, gibt Vogel zu bedenken. Die Homberger belegen mit derzeit gerade einmal elf Punkten den vorletzten Tabellenplatz, die Borussen sind natürlich trotz der sieben Niederlagen in Folge der Favorit. „Für unsere aktuelle Lage ist die Stimmung noch erstaunlich gut. Man merkt den Jungs nicht an, dass es ihnen an Selbstvertrauen mangelt“, sagt Vogel, der gerade aus den jüngsten Spielen positive Erkenntnisse ziehen kann.

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 30 Bilder Die Heimatklubs der Borussia-Profis

„Wenn ich mir unsere Partien gegen Wuppertal oder Fortuna Köln noch mal im Video ansehe, dann ist schon klar, dass wir trotz der jüngsten Ergebnisse vor niemandem Angst haben müssen“, betont Vogel bei allem Respekt vor dem Gegner. „Unser großes Problem derzeit ist, dass wir es vorne nicht schaffen, die Kontrahenten für ihre Fehler zu bestrafen – der Gegner hinten bei uns aber jede kleine Schwäche gnadenlos ausnutzt“, sagt Vogel.

Personell entspannt sich die Situation bei Borussias Zweitvertretung langsam wieder etwas. Mittelfeldspieler Per Lockl wird am Wochenende wieder auf der Bank Platz nehmen können. Wieder ins Training eingestiegen ist neben Pablo Santana Soares auch Phil Beckhoff, bei dem das zunächst für dieses Jahr eigentlich nicht mehr erwartet worden war. Für beide käme ein Einsatz am Samstag aber noch zu früh. Darüber hinaus fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Jordi Bongard, Kaan Kurt, Alper Arslan, Yassir Atty.

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Zudem hat sich die Situation bei den A-Junioren verändert. „Da dort nun die Winterpause schon begonnen hat, müssen wir da auch keine Rücksicht nehmen und können auf die Spieler zugreifen“, fügt der Coach an. Vogel darf zudem darauf hoffen, dass es aufgrund der sich im Bundesliga-Kader ebenfalls entspannenden Personallage Unterstützung von den Profis gibt. „Das wäre auch am vergangenen Freitag der Fall gewesen, wäre die Partie nicht ausgefallen“, verrät der Trainer. Somit sollte zumindest gewährleistet sein, dass ihm einige Alternativen auf der Bank zur Verfügung stehen. „Das heißt natürlich nicht, dass im Training die Situation leicht ist. Mehr als ein ‚Sieben-gegen-Sieben‘ haben wir auch in dieser Woche nicht zustande bekommen.“