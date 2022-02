Talent von Manchester United : Borussias U23 kann sich über eine weitere Verstärkung freuen

Mönchengladbach Während Joshua Holtby am Mittwoch im Nachholspiel der U23 Borussias gegen Fortuna Düsseldorf II eingesetzt werden kann, ist das bei Dillon Hoogewerf, Winterzugang von Manchester United, noch offen. Was Nachwuchsdirektor Roland Virkus zu den beiden späten Transfers sagt.

Nach dem ersten Sieg des Jahres steht für Borussias U23 am Mittwoch um 14 Uhr auf dem Fohlenplatz das Nachholspiel gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf an. Neben den Punkten, die beide Teams gut brauchen können, geht es in diesem Vergleich auch immer besonders um das Prestige. Der erste Versuch, die Partie auszutragen, war witterungsbedingt gescheitert. Diesmal soll es gelingen, obwohl die beiden jüngsten Partien der Düsseldorfer abgesagt wurden, weil es zu viele corona-positive Spieler gab. Die Signale aus der Landeshauptstadt sind diesbezüglich aber so, dass die Fortunen nun ihr erstes Pflichtspiel des Jahres absolvieren können.