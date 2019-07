Letzter Test : Borussias U23 verliert in Elversberg knapp

Mönchengladbach Die Generalprobe ist nicht gelungen: Borussias U23 hat das letzte Testspiel vor der am Samstag beginnenden Saison in der Regionalliga-West gegen den Südwest-Kontrahenten SV Elversberg 0:1 verloren. Trainer Arie van Lent ist dennoch nicht unzufrieden.

Borussias U23 hat im letzten Testspiel vor der am Samstag beginnenden Saison der Regionalliga-West eine 0:1 (0:0)-Niederlage bei der SV Elversberg kassiert. Das Heim-Team aus der Südwest-Staffel gewann durch einen Kopfballtreffer von Thomas Gösweiner kurz nach dem Seitenwechsel – dabei blieb es. In der ersten Hälfte hatten die Gäste allerdings das Spiel bestimmt und eine gute Chancen zum eigenen Führungstreffer liegenlassen: So vergaben Connor Noß, Marco Cirillo und Charalambos Makridis. „Mit den ersten 45 Minuten war ich sehr zufrieden. Wir waren sehr aktiv und haben defensiv kaum etwas zugelassen. Einzig das Tor hat gefehlt“, sagte Trainer Arie van Lent.

Unzufrieden war der Trainer aber mit dem Spiel nicht. „Es war trotz der Niederlage eine gelungene Generalprobe, so dass wir mit einem guten Gefühl aus dem Spiel gehen können“, sagte van Lent. Am kommenden Samstag (14 Uhr) startet Borussias U23 mit einem Heimspiel gegen den SV Rödinghausen, der bei seiner Generalprobe 3:3 bei der Reserve des VfL Wolfsburg spielte, im Rheydter Grenzlandstadion in die neue Saison in der Regionalliga West.