0:3 gegen Düsseldorf II : Borussias U23 werden drei Standards zum Verhängnis

Nicht nur Luiz Skraback (r.) hatte Probleme mit den flinken Fortunen. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Im Nachholspiel der Regionalliga kassierte Borussias U23 ein klares 0:3 gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Die Partie verlor die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel bereits vor der Pause.

Als die Spieler aus Borussias U23 am Mittwochnachmittag den Fohlenplatz verließen, hing doch der eine oder andere Kopf. Am Ende des Nachholspiels gegen die Zweite von Fortuna Düsseldorf stand ein 0:3, und es gab wenig Zweifel daran, dass die Borussen die Partie schon in der ersten Hälfte verloren hatten.

„Zur Pause war ich maximal sauer, aber was hilft es, in der Kabine auf die Jungs draufzuhauen. Die wissen ja selbst, dass sie beschissen gespielt haben“, erklärte Trainer Heiko Vogel, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Womöglich wäre das Spiel anders gelaufen, hätten die Borussen nach knapp zehn Minuten die erste Chance des Spiels genutzt, als Steffen Meuer den Ball auf Phil Beckhoff ablegte, dessen Abschluss dann aber geblockt wurde. Von da an hatten die Fortunen das Spiel im Griff, gewannen fast alle Zweikämpfe.

Besonders schwer tat sich Luiz Skraback als rechter Verteidiger mit Düsseldorfs starkem Links-Offensiven Tim Köther. Mit dem Tempo des Fortunen kam er nicht klar, das ging aber auch Teamkollegen in ihren Duellen so. „Wir hatten in Lippstadt am Samstag tiefen Boden, Luiz hatte zuvor eine Woche nicht trainiert, das erklärt es vielleicht ein wenig“, sagte Vogel, der Skraback zur Pause erlöste und durch Michael Wentzel ersetzte. Da führten die Gäste jedoch schon 2:0. Für die Fortunen-Führung sorgte Georgios Siadas, als die Borussen nach einer knappen Viertelstunde eine Ecke nicht verteidigt bekamen. Nach 19 Minuten hatte Enrique Lofolomo, der ebenfalls zur Pause das Feld verließ, Köther im Strafraum nur mit einem Foul aufhalten können. Lex-Tyger Lobinger verwandelte den Strafstoß zum 0:2.

Die zweite Hälfte gehörte dann den Borussen. In der 64. Minute traf Phil Kemper den Pfosten, zwei Minuten später der stark debütierende Joshua Holtby den Querbalken. Auch aus einer Hereingabe, die Holtby aus dem Halbfeld in der 70. Minute auf Meuer brachte, wurde nach dessen Kopfball nichts. Stattdessen verwandelte Fortunas Phil Sieben einen Handelfmeter zum Endstand, den Kemper verursacht hatte. „So stehst Du dann da und hast durch zwei Elfmeter und eine Standardsituation verloren“, gab ein geknickter Heiko Vogel zu Protokoll.