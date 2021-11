Niederlage gegen Wuppertaler SV : Ärgerliches 0:1 setzt die Negativserie der Gladbacher U23 fort

Mönchengladbach Bei der knappen Heimniederlage gegen das Regionalliga-Topteam Wuppertaler SV lassen die Borussen viele Großchancen ungenutzt – darunter auch einen Strafstoß. Für Trainer Heiko Vogel war indes nicht nur Pech im Spiel.

Unter dem Strich muss Borussias U23 auch nach der Partie am Samstag in der Regionalliga West damit leben, dass die Niederlagenserie weitergeht. Vor dem Spiel hätte man womöglich gesagt, dass ein knappes 0:1 gegen das Spitzenteam Wuppertaler SV ein respektables Ergebnis ist, bedenkt man, wie knapp der Kader des VfL aktuell bestückt ist. Und doch fiel es am Ende der 90 Minuten ganz schwer, diese sechste Niederlage in Folge zu akzeptieren.