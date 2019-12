Van Lent unzufrieden nach 1:4 : Borussias U23 geht in Rödinghausen unter

Mönchengladbach Beim Jahresabschluss gab es für Borussias U23 beim SV Rödinghausen ein 1:4. Trainer Arie van Lent hofft auf einen Lerneffekt aus diesem Spiel.

Auch das Hinspiel hatte die Mannschaft von Arie van Lent bereits mit 1:3 verloren, und nach den Niederlagen gegen die Top-Teams zum Auftakt hatte der Coach bereits geäußert, dass es für die Spitze der Liga in diesem Jahr vielleicht doch nicht ganz reichen würde. War es oft die Chancenverwertung, die den VfL die Punkte kostete, so hatte Borussia den Gastgebern, die sich mit dem Sieg vorübergehend an die Spitze gesetzt haben, insgesamt nur wenig entgegenzusetzen. Beim 1:0 durch Linus Meyer, der einen guten Angriff nach 16 Minuten abschloss, waren die Borussen zweimal einen Schritt zu spät dran, beim Kopfball zum 2:0 nach einer Ecke in der 42. Minute wurde Torschütze Lars Lokotsch nicht gestört.