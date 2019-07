Fußball-Regionalliga : Borussias U23 verpatzt den Saisonstart

Mönchengladbach Gegen den SV Rödinghausen verliert der Regionalligist mit 1:3. Vor allem bei Standardsituationen des Gegners muss sich das junge Team noch steigern. Leihgaben aus dem Profikader gab es zum Saisonstart noch nicht, sie würden aber die Qualität sicherlich anheben.

Die ganz frühe Phase der Partie hatte bereits die Anmutung eines klassischen Saison-Fehlstarts. Nach nur drei Minuten war Borussias Schlussmann Jan Olschowsky nach einem Abspielfehler gegen Angreifer Simon Engelmann erstmals gefordert, blieb aber gegen den recht frei auf ihn zulaufenden Torjäger der Sieger. In der 7. Minute war er dann machtlos, als bei einem Freistoß Franz Pfanne am langen Pfosten ziemlich frei stand und zur Führung für Rödinghausen einköpfte. Erst nach dem Rückstand wehrten sich die Borussen gegen das frühe Anlaufen der Gäste und agierten selbst. Das zeigte dann in der 13. Minute Wirkung, als nach gleich mehreren Abschlussversuchen Marco Cirillo, der eine starke Partie zeigte, den Ball entschlossen zum 1:1 über die Linie drosch. Nach einer Phase, in der dann auf beiden Seiten mehr diskutiert und lamentiert als gespielt wurde, waren die Borussen in der Viertelstunde vor der Pause dem zweiten Treffer deutlich näher, etwa durch Thomas Kraus nach einem Patzer der Gäste oder bei einer Doppelchance von Babis Makridis und Justin Steinkötter.