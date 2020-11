Regionalliga West : Vogel nimmt U23 nach torlosem Remis gegen Lippstadt in Schutz

Mönchengladbach Gegen den SV Lippstadt gab es für Gladbachs U23 trotz einiger Chancen ein 0:0. Trainer Heiko Vogel war im Anschluss etwas enttäuscht, wollte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen.

Das 0:0 gegen den SV Lippstadt war für Borussias U23 sowohl vom Ergebnis als auch von der Leistung her enttäuschend. Doch in der aktuellen Situation muss man sich selbst immer wieder ermahnen, das alles nicht überzubewerten.

„Gefallen hat mir das alles auch nicht. Aber ich tue mich dennoch sehr schwer, Kritik an den Jungs zu üben. Es ist ja nicht nur so, dass wir keinen Trainingsrhythmus haben, einige Spieler haben mit Corona ja auch richtig flach gelegen. Heute hatten wir dann körperlich unseren Tiefpunkt. Mehr war wohl einfach nicht drin“, befand Trainer Heiko Vogel.

In der Startelf nutzte er seine etwas größer werdenden Möglichkeiten. Sieben neue Spieler rotierten drei Tage nach dem Spiel gegen Rot-Weiss Essen (0:2) in die Formation. Sein Startelf-Debüt gab dabei Sander Christiansen, und erstmals überhaupt in dieser Saison in einem Punktspiel dabei war Profi Andreas Poulsen, der nach überstandener Schulterverletzung nur in der ersten Hälfte mitwirkte, die linke Seite dabei vom defensiven Mittelfeld bis zum Linksaußen bearbeitete. „Die 45 Minuten waren abgesprochen, aber er hat seine Sache bis dahin sehr gut gemacht“, lobte Vogel, der auch würdigte, dass Marcel Benger bei seiner Rückkehr die 90 Minuten durchhielt. „Er ist für unsere Struktur sehr wichtig“, sagte Vogel.