„Kader ist zu dünn besetzt“ : Borussias U23-Trainer Vogel spricht ein Problem an

Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi) 24 Bilder Hier sind Borussias Ex-U23-Spieler gelandet

Mönchengladbach Zu was die U23 von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison in der Lage ist, ist schwer auszumachen. Fakt ist: Für konstantere Leistungen mangelt es quantitativ an Spielern. Die Situation der Zweitvertretung könnte sich durch Nico Elvedis Verletzung weiter verschärfen.

Es ist ein wenig vergleichbar mit der ewigen Frage, ob nun das Huhn oder das Ei zuerst da war. Ist Borussias U23 am Freitagabend gegen Rot-Weiss Essen ab der 30. Minute besser ins Spiel gekommen, weil der Tabellenführer nachgelassen hat, oder hatte das Team von Trainer Heiko Vogel daran selbst einen größeren Anteil?

„Nun zu sagen, dass das nur mit dem Nachlassen der Essener zu tun hat, wird meiner Mannschaft sicherlich nicht gerecht“, hatte Vogel gleich nach dem Spiel gesagt. Zwar machten die Borussen aus dem 0:2 nach 28 Minuten ein 1:2, was nach 90 Minuten die vierte Niederlage in Serie bedeutete, doch diese ist anders zu bewerten als die Spiele zuvor, wo die Aufgaben für Borussia im realistisch lösbaren Bereich waren.

Aber für welche Ziele reicht die Qualität des Kaders generell? Klar geworden ist derweil, dass es zu schnell knapp wird, wenn sich einige Spieler verletzen. Jordi Bongard wird wohl nicht vor Februar wieder mitwirken, Kaan Kurt womöglich im Januar, und am Freitag verletzte sich auch noch Phil Beckhoff, der gestützt den Platz verließ und für den das Fußballjahr 2021 wohl auch vorzeitig beendet ist. „Der Kader ist einfach zu dünn besetzt. Aber dennoch müssen wir jetzt vor allem ruhig bleiben. Klar ist aber auch, dass es sich irgendwann natürlich auswirkt, wenn du im Training nur Sechs-gegen-Sechs spielen kannst“, erklärt der Coach.

Verschärft wird die Problematik dadurch, dass auch die A-Jugend ihr Personal zusammenhalten muss, um in der Bundesliga kein Risiko einzugehen. So war am Freitag mit Kushtrim Asallari ein A-Junior dabei, der auch seine Einsatzzeit bekam. Ganz problematisch könnte es werden, wenn nun aufgrund der Verletzung von Nico Elvedi noch ein Verteidiger nach oben zu den Profis gezogen wird.

„Das ist dann ja auch ein Vorgang, der völlig normal wäre“, sagt Vogel dazu, natürlich wissend, dass ihm das weitere Probleme bereiten würde, elf Spieler auf den Platz zu bringen, die in der Regionalliga bestehen. Das könnte Innenverteidiger Michel Lieder sein, womit dann auch noch der einzige Ü23-Spieler aus dem Team genommen wäre. Michael Wentzel und Tom Gaal wären die Alternativen.