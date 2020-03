Borussias U23-Trainer : Arie van Lent vor einer ungewissen Zukunft

Mönchengladbach Der Vertrag des Gladbacher U23-Trainers Arie van Lent endet am 30. Juni und wird nicht verlängert. Das Problem: Wegen der Corona-Krise tun sich alle Klubs mit Personal-Planungen schwer.

Was Arie van Lent weiß, ist: Er will weiter als Fußballtrainer arbeiten. Sieben Jahre lang hat er das zuletzt bei Borussia getan, er war Trainer der U19 und ist es nun noch bis zum Ende der Saison bei der U23. Oder genauer: bis zum 30. Juni. Dann nämlich endet sein Vertrag. Ob die Saison in der Regionalliga, die derzeit wegen der Corona-Krise ebenso ruht wie alles andere im Fußball, dann schon zu Ende gespielt worden sein kann, steht in den Sternen. Das gilt aktuell auch für van Lents Zukunft.