Borussias U23 : Die Ära Heiko Vogel hat begonnen

Mönchengladbach Borussias U23 ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Dienstag und Mittwoch steht die Leistungsdiagnostik an, Donnerstag die erste Einheit auf dem Platz mit dem neuen Trainer Heiko Vogel.

Das erste Testspiel ihrer Vorbereitung bestreitet die U23 am Mittwoch, 29. Juli. Um 19 Uhr tritt sie bei Oberligist DJK Teutonia St. Tönis an. Am Sonntag, 9. August, geht es in für sechs Tage ins Trainingslager in nordhessische Willingen. Im Rahmen dieses Trainingslagers bestreitet die junge Fohlen-Elf am Mittwoch, 12. August (18.30 Uhr) ein weiteres Testspiel bei Landesligist SV Brilon. Die neue Spielzeit in der Regionalliga West startet dann eine Woche später im Zeitraum vom 4. bis 7. September 2020.