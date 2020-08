Borussias Regionalligateam : Vogel sieht ein 2:2 der U23, Ex-Borusse Kurt trifft in Venlo

Vogel sieht ein 2:2 der U23, Ex-Borusse Kurt trifft in Venlo

Mönchengladbach Borussias Regionalliga-Team hatte den finalen Test der Vorbereitung. Gegen die gleichklassigen Kickers aus Offenbach gab es ein 2:2. Derweil siegte Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen in Venlo, weil der Ex-Borusse Sinan Kurt traf.

Es gibt weit schlechtere Erkenntnisse als die, die Borussias U23-Trainer Heiko Vogel in der Endphase der Saisonvorbereitung gewonnen hat. „Es ist es sehr positiv, dass die Mannschaft, den Stil, den wir spielen wollen, mit jeder Partie immer besser umsetzt“, sagte Vogel. Zuvor hatte er am Samstag ein 2:2 seiner Mannschaft gegen Kickers Offenbach gesehen, die wie Vogels Team in der Regionalliga spielen.