Borussias 8:3 gegen Frankfurt : Starkes Home Challenge-Debüt für Hiepen und Hormes

Mönchengladbach Weil Jonas Hofmann kurzfristig nicht zur Verfügung stand für die Bundesliga Home Challenge, sprang der U23-Mann Louis Hiepen ein. Der 19-Jährige besiegte beim 8:3 der Gladbacher gegen Frankfurt Eintracht-Profi Nils Stendera. Auch E-Sportler Richard „Der Gaucho10“ Hormes war bei seinem ersten Einsatz erfolgreich.

Roland Virkus wurde durchaus bestätigt. „Wir haben einige Potenzial-Sieler, auf die wir uns freuen können“, sagte Borussias Nachwuchsdirektor am Samstag im Interview mit unserer Reaktion. Er meinte die Talente, die in den Jugendteams der Borussen heranwachsen. Zu denen gehört Louis Hiepen, der in dieser Saison aus dem eigenen Nachwuchs in die U23 aufgerückt ist. Nun feierte er sein Debüt „oben“ – allerdings nur an der Konsole.