Wo die Talente gelandet sind : Borussias U23-Spielern hilft oft nur ein Umweg auf die große Bühne

Marcel Benger bei seinem einzigen Einsatz für Borussias Profis im Dezember 2017. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Marcel Benger ist der nächste Leistungsträger der Gladbacher U23, der sich mit einem Wechsel den entscheidenden Schritt in den Profifußball erhofft. Mit Kiel könnte er die perfekte Vereinswahl getroffen haben. Viele sind nach ihrem Weggang aber nicht über die Dritte Liga hinausgekommen.

Es ist anzunehmen, dass Marcel Benger derzeit in ziemlich enger Taktung Spiele des Zweitligisten Holstein Kiel am Fernseher verfolgt. Dazu gehörte sicherlich auch das Pokalhalbfinale vom ersten Mai-Wochenende (0:5 bei Borussia Dortmund). Spannender dürften für Benger, Borussias U23-Führungsspieler, derzeit die Nachholspiele der durch Corona-Quarantänen ausgebremsten Kieler in der Meisterschaft sein.

Denn der Verein hat gute Chancen, erstmals in die Bundesliga aufzusteigen – womit Benger in der kommenden Saison dann auch Erstliga-Spieler wäre. Denn der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler verlässt im Sommer die Gladbacher Zweitvertretung und schließt sich Holstein Kiel an.

Von der Regionalliga West mit der U23 der Borussen direkt ganz hinauf in die Bundesliga – das wäre ein Sprung, der in den vergangenen Jahren keinem Leistungsträger in der Gladbacher Reserve mehr gelungen ist. Benger selbst hatte zwar schon einen Einsatz im Oberhaus, als ihn Gladbachs Trainer Dieter Hecking im Dezember 2017 beim 3:1 gegen den Hamburger SV kurz vor Schluss einwechselte. Es blieb dann aber auch bei diesem einen Kurzauftritt. Die Qualität im Kader der Borussen-Profis ist im vergangenen Jahrzehnt derart gestiegen, dass es für Talente grundsätzlich ungemein schwer geworden ist, sich ganz oben durchzusetzen.

Trotzdem haben auch in den vergangenen Jahren viele U23-Spieler den Sprung in den Profifußball geschafft, nur eben über einen Vereinswechsel und dann in der Regel bei einem Klub der zweiten oder dritten Liga. Wie weit der Weg in die Bundesliga sein kann, zeigt das Beispiel Alexander Mühling, der im Alter von 28 Jahren nun ebenfalls mit Kiel ins Fußball-Oberhaus aufsteigen kann.

Im Januar 2014 verließ er die Gladbacher U23 nach 67 Spielen in der Regionalliga West und schloss sich zunächst Bayer Leverkusen II an. Über den SV Sandhausen landete der Mittelfeldspieler schließlich 2016 bei Holstein Kiel, damals noch Drittligist. 159 Spiele in der 2. Bundesliga sind mittlerweile für ihn zusammengekommen, bald könnten also die ersten Bundesligapartien anstehen. Gleiches gilt für Marco Komenda, der auch bei Gladbachs U23 spielte, ehe er zum SV Meppen ging und nun seit 2020 für Kiel verteidigt.

Meppen, Sandhausen, Kiel – es scheint, als ob solide Zweit- und Drittligisten zunächst einmal für Leistungsträger der Gladbacher U23 die Grenzen des Möglichen definieren. Denn die Liste der Wechsel in die unteren Profiligen lässt sich noch deutlich fortführen: Charalambos Makridis stürmt seit anderthalb Jahren für den Zweitligisten Jahn Regensburg, Aaron Herzog wechselte im vergangenen Sommer zum Drittligisten Hansa Rostock, in der Dritten Liga sind derzeit auch Mike Feigenspan (KFC Uerdingen), Tim Knipping (Dynamo Dresden), Kevin Holzweiler (Viktoria Köln) oder Steffen Nkansah (FSV Zwickau) beheimatet.

In diese Reihe gehört zudem Marlon Ritter, der in der Saison 2015/16 mit 23 Treffern gar Torschützenkönig der Regionalliga West wurde. Er spielt mittlerweile für den 1. FC Kaiserslautern, der um den Verbleib in der Dritten Liga kämpfen muss. Die starken Leistungen in der U23 halfen Ritter nicht dabei, sich inmitten der hochklassigen Konkurrenz einen Kaderplatz bei Gladbachs Profis zu sichern. Diese Erfahrung hatte zwei Jahre zuvor schon Sven Michel gemacht, ebenfalls ein Gladbacher Torschützenkönig in der Viertklassigkeit.

Michel und Ritter spielten immerhin beide schon mit dem SC Paderborn in der Bundesliga, auch Umwege können demnach auf die ganz große Fußballbühne führen. Diese Erfahrung haben auch zwei andere ehemalige U23-Spieler gemacht. Christoph Zimmermann spielte bis 2014 für die Borussia, ohne aber ganz oben anklopfen zu können. Seit vier Jahren ist er nun bei Norwich City und vor kurzem zum zweiten Mal mit dem englischen Klub in die Premier League aufgestiegen. 17 Spiele hat Zimmermann bereits in Englands höchster Spielklasse absolviert.

Im Ausland hat sich letztlich auch Janis Blaswich durchgesetzt. Borussias Torwart-Talent war in seiner Gladbacher Zeit zunächst an Dresden, dann an Rostock verliehen. Sein fußballerisches Glück fand er 2018 letztlich beim niederländischen Ehrendivisionär Heracles Almelo, bei dem er Stammtorwart ist.

Christopher Lenz verließ die Gladbacher im Sommer 2016, auch er spielte zwischendurch in Kiel, durchgesetzt hat er sich indes bei Union Berlin. 50 Bundesligaspiele hat Lenz mittlerweile gemacht, im Sommer macht er den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und wechselt zu Eintracht Frankfurt. In der kommenden Saison könnte er in der Bundesliga auch auf den Neuling Holstein Kiel treffen, für den dann gleich drei Borussen-Talente auflaufen könnten.