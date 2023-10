Borussias U23 Wie sich der Konkurrenzkampf in der Defensive aktuell darstellt

Die Saison in der Regionalliga West ist mittlerweile elf Spieltage alt. Beim 1:1 gegen den SV Lippstadt haben trotzdem gleich zwei Defensivspieler ihr Startelfdebüt in Borussias U23 gefeiert. Für Leo Arndt war es sogar der erste Pflichtspieleinsatz im Herrenfußball. „Ich habe mit Leo in der Vorbereitung gesprochen, wo es ihm noch fehlt. Er hat sehr gut darauf reagiert mit Trainingsleistungen und hat es jetzt richtig gut gemacht“, sagt Trainer Eugen Polanski über den 19-Jährigen.