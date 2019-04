2:1 gegen Verl in Unterzahl : Borussias U23 siegt, Jordan Beyer fliegt

Mönchengladbach Jordan Beyer sah bereits nach zehn Minuten die Rote Karte, eine Fehlentscheidung. Dennoch konnten die Gladbacher ihren zweiten Sieg in Folge einfahren.

(kpn) Mit zwei Siegen in Folge hat Borussias U23 im Schlussspurt der Saison die Chancen auf eine beachtliche Abschlussplatzierung deutlich verbessert. Nach dem 2:1 beim SC Verl am Freitag ist sogar Platz drei wieder in Reichweite, da der SV Rödinghausen sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorfs U23 2:3 verlor. Viel beachtlicher ist aber, wie die Mannschaft von Arie van Lent 80 Minuten lang in Unterzahl in Westfalen auftrat.