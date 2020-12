Regionalliga West : Borussias U23-Torwart Kersken pariert sich zum Matchwinner

Mönchengladbach Borussia darf sich in der Regionalliga West über den nächsten Sieg freuen. Dabei drehte sie bei Drittliga-Absteiger Preußen Münster einen Rückstand. Torhüter Jonas Kersken wurde zum Matchwinner.

Die Entwicklung in Borussias U23 nach der Corona-Pause ist eindeutig positiv, daran gibt es keinen Zweifel. Denn inzwischen kann die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel sogar Rückschläge wegstecken, wie am Samstag bei Drittliga-Absteiger Preußen Münster . Nach dem frühen 0:1 schüttelte sich das Team und schoss noch vor der Pause ein 2:1 heraus, das bis zum Ende Bestand hatte. Damit rückt das Team auf den siebten Tabellenplatz nach oben. Für die Münsteraner war es die erste Heimniederlage der Saison.

„Wir sind eigentlich gleich sehr gut ins Spiel gekommen, und mit der ersten Chance nach einer Ecke ging Preußen dann gleich in Führung“, schilderte Vogel, der sich aber über die Reaktion der Mannschaft freute, die sich davon in keiner Weise beunruhigen ließ. Nur weitere fünf Minuten später folgte bereits der Ausgleich, ebenfalls nach einer Ecke, durch Abwehrchef Michel Lieder, der einen zunächst abgewehrten Kopfball von Thomas Kraus über die Linie drückte.

Die Borussen blieben in der ersten Hälfte für den Cheftrainer die klar bessere Mannschaft und das trug nach gut einer halben Stunde weitere Früchte. Die Borussen spielten einen gut vorgetragenen Angriff konsequent zu Ende, die Vorarbeit kam letztlich von Justin Steinkötter, ehe Kraus den Ball ins Tor lupfte.

In der Folge sollte sich ein Mann zum Matchwinner entwickeln, obwohl Kraus mit zwei Assist-Punkten in diesem Bereich schon ordentlich vorgelegt hatte. Denn Torhüter Jonas Kersken, der Jan Olschowsky vertrat, rückte schon deshalb in den Mittelpunkt, weil er vor der Pause einen Foulelfmeter von Alexander Langlitz entschärfte und damit dessen zweiten Treffer des Tages verhinderte.