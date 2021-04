Fußball-Regionalliga : Borussias U23 benötigt in Wuppertal einen Geniestreich

Mönchengladbach Fast die komplette Spielzeit bemüht sich die Gladbacher Reserve beim Wuppertaler SV vergeblich um das erlösende Tor, ehe Famana Quizera seine Klasse zeigt. Mit dem 1:0-Erfolg endet für Heiko Vogels Mannschaft eine Negativserie.

Ganz tief durchatmen durften Trainer Heiko Vogel und Borussias U23 am Mittwochabend. 88 Minuten lang hatte es trotz drückender Überlegenheit und unzähligen Torchancen im Nachholspiel beim Wuppertaler SV in der Regionalliga West 0:0 gestanden, bis der Auftritt des Famana Quizera kam.

Der Portugiese, in der 72. Minute für Mika Schroers gekommen, fasste sich ein Herz, ließ erst einen Gegenspieler sehenswert aussteigen und traf dann nicht minder attraktiv aus 20 Metern in den Winkel zum 1:0-Sieg. „Das war dann eben die individuelle Klasse eines Famana Quizera“, sagte Vogel, der natürlich weiß, dass er da ein Juwel in seinen Reihen hat, das es jedoch weiter zu schleifen gilt.

Dennoch wurde das Spiel in der Schlussphase etwas offener, weil auch die Kräfte schwanden. So bedurfte es eines Geniestreichs, um nach neun Spielen ohne Sieg wieder eine Partie siegreich zu gestalten. „Das war natürlich großartig, aber insgesamt bin ich heute sehr stolz darauf, wie wir gemeinsam verteidigt haben.“

Das nächste Ziel muss es nun sein, gegen den Vorletzten Rot-Weiss Ahlen am Samstag (14 Uhr) den nächsten Dreier nachzulegen. Doch dass das kein Selbstläufer ist, zeigt der Umstand, dass die Ahlener am Mittwochabend beim Vierten Fortuna Köln zu einem 1:1 kamen. „Aus Bayern kenne ich es durchaus noch so, dass es da auch mal Spiele gegen Teams gab, die man locker gewinnen konnte. Das gibt es in der Regionalliga West überhaupt nicht“, betont Vogel, der aber natürlich mit seinem Team auf den nächsten Dreier setzen wird.