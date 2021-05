Kostenpflichtiger Inhalt: Scally mit seinem ersten Tor : Darum hat Borussias U23 nach der Krise eine Serie gestartet

Joe Scally kam erst im Winter aus den USA. Foto: Ja/Heiko van der Velden

Mönchengladbach Borussias zweite Mannschaft ist in der Regionalliga West in Richtung Einstelligkeit unterwegs. Und das nach einem wochenlangen Durchhänger. Am Samstag gab es ein 1:0 bei Fortuna Köln. Der Aufschwung hat seine Gründe.